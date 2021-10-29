Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник поделился ожиданиями от боя между россиянином Петром Яном и американцем Кори Сэндхагеном в рамках турнира UFC 267.

«Безоговорочных фаворитов не бывает, но Петр все-таки фаворит. Технически и по настрою он сейчас заряжен и зол. Болеть будем за Петра. Завершится ли бой досрочно? Это два ярких ударника. Должен быть досрочно», — сказал Олейник «СЭ».

Бой Яна против Сэндхагена состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22:00 мск.