Первый тренер Яна по ММА: «Перестал желать Петру успеха перед боем. Наверное, надо было продолжать»

Первый тренер Петра Яна по ММА Владислав Потатушкин признался, что давно не писал бойцу сообщений с пожеланиями успеха.

«Я его поддерживаю, я топлю за него, — сказал Потатушкин «СЭ». — После Альдо что-то перестал желать успеха перед боем. Наверное, надо было продолжать. Ему, если честно, я сказал бы: «Дружище, смотри, вот это ведет к успеху, а вот это, грубо говоря, дно».

В ночь на 12 марта Петр Ян проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night.