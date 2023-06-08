Павлович прокомментировал спорные судейские решения в последних поединках с участием россиян

Российский боец UFC, выступающий в тяжелом весе, Сергей Павлович прокомментировал спорные судейские решения в последних поединках с участием российских бойцов.

«Бывает такое. В последнее время мы видели спорные решения в боях россиян, но такие случаи бывают и в любительском спорте. Как говорил мой тренер, если ты дерешься на чужой территории, то должен понимать, что такое может произойти и ты должен быть на две головы выше спортсмена, с которым дерешься. Другого варианта нет», — приводит слова Павловича MMA.Metaratings.ru.

Сергей Павлович одержал шесть побед подряд в тяжелом дивизионе UFC и во всех поединках брал верх нокаутом в первом раунде. Во время титульного боя Джонса и Сирила Гана Павлович был запасным бойцом и сейчас является одним из главных претендентов на чемпионский титул.