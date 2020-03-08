Паулу Коста обозвал Адесанью ничтожеством

Бразильский боец Паулу Коста раскритиковал Исраэля Адесанью за бой протий Йоэля Ромеро. Новозеландец победил по очкам единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в среднем весе.

— Ужасный бой, — приводит слова Косты DAZN. — На это было стыдно смотреть. Адесанья — просто ничто. Это самый позорный чемпион, которого я только видел. Он просто бегает. Ничтожество. Боится всего. Даже не заслуживает, чтобы о нем говорили, но этот бой был полным дерьмом.

Я заставлю его плакать. Я изобью его так сильно, что он будет рыдать, как ребенок.

Он не может драться против мощных соперников. Поэтому и бегает от них по октагону.

30-летний Адесанья одержал 19-ю победу в ММА в 19 поединках (14 нокаутов). На счету 28-летнего Косты 13 побед (11 нокаутом).