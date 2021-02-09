Оверим отстранен от боев на два месяца после поражения от Волкова

Голландец Алистар Оверим, проигравший нокаутом россиянину Александру Волкову на турнире UFC Fight Night 184, отстранен от боев как минимум на два месяца по медицинским показаниям, информирует Sherdog.

При этом условный срок отстранения составляет полгода — до 6 августа. Врач должен будет подтвердить полное восстановление после перелома носовой кости.

Напомним, 32-летний Волков нокаутировал 40-летнего Оверима во втором раунде.

На счету Волкова стало 33 победы и 8 поражений. У Оверима 47 побед и 19 поражений, а один бой признали несостоявшимся.