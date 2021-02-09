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Легендарный боксер Рой Джонс посетит турнир «Короли ринга»

11:37
Рой Джонс. Фото AFP
Рой Джонс. Фото AFP
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Серебряный призер Олимпийских игр 1988 года Рой Джонс посетит турнир «Короли ринга», сообщает «РЕН ТВ».

На турнире его ученик Айзек Чилемба встретится с российским бойцом Федором Чудиновым. Джонс будет поддерживать своего ученика в углу ринга.

Также легендарный боксер посетит пресс-конференцию перед поединком, которая пройдет 17 февраля в МИЦ «Известия».

Турнир «Короли ринга» состоится 20 февраля в Москве в зале «Вегас Сити Холл».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/800524-legendarnyi-bokser-roi-dzhons-posetit-turnir-koroli-ringa-v-moskve

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