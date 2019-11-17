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Отец Хабиба считает, что Фергюсону будет тяжело победить его сына

17:15
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Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов считает, что Тони Фергюсону будет тяжело победить его сына. Ранее президент UFC Дана Уайт сообщал о том, что ведется работа над организацией поединка Нурмагомедова против Фергюсона.

— Да, Фергюсон — главный претендент. Проблемы на этом уровне любой может создать, но обыграть [Хабиба] тяжело, — цитирует ТАСС Нурмагомедова-старшего.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7137865

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