Отец Хабиба считает, что Фергюсону будет тяжело победить его сына

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов считает, что Тони Фергюсону будет тяжело победить его сына. Ранее президент UFC Дана Уайт сообщал о том, что ведется работа над организацией поединка Нурмагомедова против Фергюсона.

— Да, Фергюсон — главный претендент. Проблемы на этом уровне любой может создать, но обыграть [Хабиба] тяжело, — цитирует ТАСС Нурмагомедова-старшего.