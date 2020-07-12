«Остров Яна». Российский боец празднует чемпионство

Российский боец ММА Петр Ян опубликовал новую фотографию в stories Instagram. На фото он держит чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. Он одержал победу в поединке с бразильцем Жозе Альдо.

«Остров Яна», — подписал фото спортсмен. Турнир UFC 251 проходил на «Бойцовском острове» недалеко от Абу-Даби (ОАЭ).

Поединок был остановлен судьей в середине пятого раунда. На счету 27-летнего Яна — 15 побед и 1 поражение. Он — второй чемпион UFC из России, первым стал Хабиб Нурмагомедов в легком весе. У 33-летнего Альдо 28 побед и 7 поражений.