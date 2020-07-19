«Остановите войну!» Искренняя речь армянского бойца после победы на шоу UFC

Армянский боец UFС Арман Царукян в интервью «СЭ» после победы над бразильцем Дави Рамосом выступил с пацифистской речью по поводу конфликта между Арменией и Азербайджаном. Поединок состоялся в ночь на 19 июля в Абу-Даби. Царукян победил Рамоса единогласным решением судей.

— Это победу я посвящаю своей родине — Армении, — сказал Царукян. — Хочу сейчас поддержать моих земляков. Ситуация непростая. На нас нападают, не дают спокойно жить. Хотелось бы, чтобы все это прекратилась. Чтобы эта политика остановилась. Зачем эта устраивать? Люди умирают. Никто не хочет воевать. Сейчас 21 век! О какой войне вообще может идти речь?! У нас умерли люди, у них тоже умирают. Зачем это нужно? Остановите это!

У нас в России (Царукян проживает в Краснодаре. — Прим. «СЭ») много друзей-азербайджанцев, — отметил боец. — Много с кем мы общаемся. И из-за этой ситуации — из-за политики — не пересекаться или еще что-то? Да, они [Азербайджан] наши [Армении] враги — по территории у них своя политика, но мы в России живем мирно. У нас нет национальностей. Тут у нас одна национальность — россияне. Я хочу, чтобы все это прекратилось, чтобы мы мирно жили — без войны. Мирное небо над нашими головами — это самое главное. (Илья Андреев)