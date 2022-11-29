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Сегодня, 17:28

Организация PFL запретила российским бойцам выступать под флагом страны

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Американская организация Professional Fighters League (PFL), проводящая турниры по смешанным единоборствам, убрала национальность в профилях всех российских бойцов лиги.

«На данный момент у всех бойцов из России в нашем ростере отсутствует национальная айдентика», — приводит ТАСС ответ представителя организации, который не стал уточнять, из-за чего было принято такое решение.

В минувшие выходные представляющие Россию Омари Ахмедов и Магомед Магомедкеримов проводили поединки на турнире PFL в США. При этом в трансляции они были представлены как спортсмены, родившиеся в Дагестане и тренирующиеся в США.

PFL создана в 2017 году, лига ежегодно проводит «Гран-при» с призовым фондом в 1 миллион долларов в нескольких весовых категориях. Россияне несколько раз становились победителями турнира.

Источник: https://tass.ru/sport/16452455
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