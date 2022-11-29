Шлеменко ответил Емельяненко: «Он дал понять, что мы на разных уровнях»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко в интервью «СЭ» ответил Федору Емельяненко. Ранее легендарный тяжеловес в беседе с Meta MMA заявил, что не пожмет руку Шлеменко, если встретит его, назвав средневеса бессовестным человеком.

— В интервью Александру Лютикову вы сказали, что «только бараны» ждут ваш ответ Федору. Может быть, после этого у вас было личное общение с Федором? Прошло достаточно времени.

— Вы же видели заголовок «Не пожму руку» (улыбается)? (ранее Федор Емельяненко заявил Meta MMA, что не пожмет руку Шлеменко, если встретит его. — Прим. «СЭ»). Как бы Федор дал понять, что мы находимся на разных уровнях. Это как я понял из того интервью. И как бы наши точки пересечения в ближайшее время не пересекаются, поэтому как я могу с ним поговорить? О чем мне с ним разговаривать?

Я жду это время, а оно скоро придет, когда люди за меня скажут. И оно уже приходит. Как правило, их не обманешь, они видят и делают выводы не по тому, что ты говоришь, а по тому, что ты делаешь. Вот и все. К счастью, у меня получается не только говорить, но еще и делать. Это не касаемо боев, как поправил себя Сергей Харитонов. Это касается пропаганды жизненного, ради общего, за общее. Это для меня главное. Это процветание нашего народа, нашей страны. Поэтому я двигаюсь непосредственно в этом направлении, используя средства для достижения этого процветания в виде моей профессии, боев. Каждый из нас, не важно, кем он является, не важно, какая у него профессия, может жить ради общего. И я стараюсь это людям показать, и мне кажется, что люди это понимают. Другой вопрос, что не так быстро. Все это постепенно идет. Так что я думаю, что и Федор скоро поймет.

— Если случайно где-то его встретите, например в лифте, то стали бы инициатором диалога?

— Сложно сказать. Нужно смотреть по ситуации. У меня к Федору никогда не было никакого негатива. То есть даже если Федор мне где-то сделал замечание, я к этому отношусь, во-первых, философски. Во-вторых, любое замечание, тем более от старшего человека, тем более уважаемого, дает тебе возможность стать умнее и сильнее. Вот к этому я и стремлюсь. Поэтому закусываться, что-то ему говорить, возражать — я не вижу смысла.

Если он считает, что я не могу по каким-то причинам занимать [в Союзе ММА России] маленькую какую-то даже не должность, а быть советником по Сибирскому федеральному округу, учитывая, что в нашем округе филиалов только 13 штук... Что я могу сказать? Ну, я надеюсь, есть кто-то более достойный. То, что мы под эгидой Союза ММА развиваем очень много с нашей командой и проводим каждый год минимум два крупных всероссийских турнира, кстати, при сотрудничестве с омской федерацией Союза, или как там они называются правильно... Короче... Ну, вот так. Могу сказать только точно, что не будет меня — того, кто проводит эти турниры, — не будет этих турниров. Хуже или лучше будет от этого для Союза ММА России, я не знаю. Для простых мальчишек, у которых появляется возможность совершенно бесплатно тренироваться в филиалах и выступать на наших турнирах, мне кажется, возможность будет упущена. Пусть развиваются, пусть радуются, и, когда вырастут, если захотят быть профессионалами, смогут попробовать себя на турниках SCF — Shlemenko Fighting Championship.

3 декабря на турнире RCC в Екатеринбурге Шлеменко встретится с Магомедом Исмаиловым. Бой в прямом эфире покажет РЕН ТВ.