Ковингтон отказывается подписывать контракт на бой с Чимаевым
Поединок между представляющим Швецию уроженцем Чеченской Республики Хамзатом Чимаевым и американцем Колби Ковингтоном на турнире UFC может не состояться.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды Чимаева, Ковингтон отказывается подписывать контракт.
Планировалось, что бой Чимаев — Ковингтон пройдет в Лондоне в матче 2023 года.
Чимаеву 28 лет, на его счету 12 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА). В послужном списке 34-летнего Ковингтона 17 побед и 3 поражения.
Источник: https://tass.ru/sport/16451321
Новости