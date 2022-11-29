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Сегодня, 16:59

Ковингтон отказывается подписывать контракт на бой с Чимаевым

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Поединок между представляющим Швецию уроженцем Чеченской Республики Хамзатом Чимаевым и американцем Колби Ковингтоном на турнире UFC может не состояться.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды Чимаева, Ковингтон отказывается подписывать контракт.

Планировалось, что бой Чимаев — Ковингтон пройдет в Лондоне в матче 2023 года.

Чимаеву 28 лет, на его счету 12 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА). В послужном списке 34-летнего Ковингтона 17 побед и 3 поражения.

Источник: https://tass.ru/sport/16451321
Колби Ковингтон
Хамзат Чимаев
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