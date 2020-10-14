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«Он жирный и ничего не умеет». Александр Емельяненко — о Харитонове

00:22
Сергей Харитонов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Харитонов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Александр Емельяненко критически высказался о Сергее Харитонове.

«Почему Дэнни Уильямс решил биться с Харитоновым? Во-первых, чтобы заработать денег, — цитирует Емельяненко Vseprosport.ru. — Во-вторых, его поставили под Харитона, чтобы тот выиграл и набрал хоть какие-то очки в рейтинг. Такие бои неинтересно смотреть, потому я и не делаю этого.

Против «живого» бойца у Харитона нет шансов. Он жирный и ничего не умеет, кроме как стандартно ударить. Бороться не может, боксирует, как клоун. Буду надеяться, что Хэй его накажет».

Российский боец ММА Сергей Харитонов в своем первом поединке по правилам бокса 11 сентября 2020 года победил британца Дэнни Уильямса техническим нокаутом.

Дополнительная информация:

https://www.vseprosport.ru/blog/intervju-aleksandra-emeljanenko-o-habibe-haritonove-jane-ismailo

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