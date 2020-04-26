«Он лежал и кричал». Как российский боец нокаутировал Джона Джонса

Российский боец UFC Рустам Хабилов рассказал, как Адлан Амагов нокаутировал в спарринге чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1) — семь-восемь лет назад.

— Вы наверняка видели, как Адлан Амагов отправил Джона Джонса в нокаут. Как это было? — вопрос Хабилову, который тренировался в одном зале с Амаговым и Джонсом — Jackson Wink.

— Я не видел это своими глазами, потому что сам стоял в спарринге в клетке, а они были внизу. В какой-то момент я услышал громкий рев, подумал: «Это кого там ножом ударили?». Спустился, а Джонс уже лежал и кричал, ему было больно. Видимо, ему в печень попали жестко.

— Как отреагировали в зале?

— Все прибежали, собрались. Все были в шоке. Потом, на следующих спаррингах, Джонс настроился с ним зарубиться. Они вновь встали в пару и была драка, все ждали этого спарринга.

— Амагов сажал не только Джонса, но и Карлоса Кондита.

— Он попал Кондиту ногой в голову с разворота, тот пошатался, после чего тренер объяснил Адлану, что нельзя бить с разворота в голову. Там, получается, открытая пятка, можно и в нокаут отправить, и рассечение сделать. Если нет налокотников, нельзя бить локтями, нет наколенников — нельзя бить коленями. Потом Адлан еще Диего Санчесу точно так же, как Джонсу, попал. Санчес орал даже громче, чем Джонс. Ну, это такие, спарринговые моменты.

Адлан Амагов провел в ММА 17 боев (14 побед, 2 поражения, 1 ничья). Выступал в промоушенах Strikeforce (3-1), UFC (2-0). Последний поединок провел в 2016 году — в возрасте 32 лет. (Илья Андреев)

Полная версия интервью c Хабиловым