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«Он был наставником для всех нас». Александр Волков соболезнует в связи со смертью отца Хабиба

3 июля 2020, 16:54
Александр Волков. Фото "СЭ"
Александр Волков. Фото "СЭ"
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Российский боец ММА Александр Волков выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Абдулманап Магомедович Нурмагомедов был наставником для всех нас, — написал Волков в Instagram. — Глубокие соболезнование семье и близким. Светлая память...»

Известному специалисту было 57 лет. Абдулманап Нурмагомедов — заслуженный тренер России. За свою карьеру он воспитал 18 чемпионов мира. По этому показателю он вошел в Книгу рекордов России.

В последние годы он возглавлял собственную школу и тренировал своего сына Хабиба Нурмагомедова.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CCLpzaiHY1o/

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