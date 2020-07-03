«Он был наставником для всех нас». Александр Волков соболезнует в связи со смертью отца Хабиба

Российский боец ММА Александр Волков выразил соболезнования в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Абдулманап Магомедович Нурмагомедов был наставником для всех нас, — написал Волков в Instagram. — Глубокие соболезнование семье и близким. Светлая память...»

Известному специалисту было 57 лет. Абдулманап Нурмагомедов — заслуженный тренер России. За свою карьеру он воспитал 18 чемпионов мира. По этому показателю он вошел в Книгу рекордов России.

В последние годы он возглавлял собственную школу и тренировал своего сына Хабиба Нурмагомедова.