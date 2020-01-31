«Он более креативный». Боец UFC назвал Фергюсона фаворитом в бою с Хабибом

Бразилец Эдсон Барбоза считает, что у Тони Фергюсона есть хорошие шансы победить Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 249. Бразильский боец дрался как с Фергюсоном, так и с Нурмагомедовым, уступив обоим.

— Это будет отличный бой, — цитирует BJ Penn Барбозу. — Очень рад этому. Это хороший бой для Хабиба. Но в то же время с Фергюсоном будет тяжело. Его стиль немного отличается от всех. Он более креативный. Все знают, что делает Хабиб, но делает это очень хорошо. Все знают, но никто не может остановить его. Фаворит? Я чувствую, что это Фергюсон, потому что он немного более креативен. Однако никогда не знаешь, что будет в октагоне. Это делает поединок захватывающим.

Напомним, Барбоза — бывший соперник Нурмагомедова. Бой между ними состоялся 30 декабря 2017 года и завершился победой россиянина единогласным решением судей.