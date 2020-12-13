Оливейра бросил вызов Конору и Порье
08:41
Бразильский боец Чарльз Оливейра прокомментировал победу над Тони Фергюсоном в поединке в легком весе на турнире UFC 256 единогласным решением судей.
«Вообще-то наш босс сказал, что победитель нашего боя получит титульный поединок. Буду ждать развитие ситуации в дивизионе, особенно бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. Дэйна Уайт, дай мне еще 50 тысяч долларов, у меня был самый зрелищный бой. Берегитесь, Чарльз идет, всем конец», — сказал Оливейра после боя.
Возвращение Конора Макгрегора в октагон запланировано на турнире UFC 257 в начале следующего года.
3??0??-2??6??— UFC (@ufc) December 13, 2020
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3??0??-2??6??@CharlesDoBronxs wants his title shot! #UFC256 pic.twitter.com/m96CKIAtpX
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