Оливейра бросил вызов Конору и Порье

Бразильский боец Чарльз Оливейра прокомментировал победу над Тони Фергюсоном в поединке в легком весе на турнире UFC 256 единогласным решением судей.

«Вообще-то наш босс сказал, что победитель нашего боя получит титульный поединок. Буду ждать развитие ситуации в дивизионе, особенно бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. Дэйна Уайт, дай мне еще 50 тысяч долларов, у меня был самый зрелищный бой. Берегитесь, Чарльз идет, всем конец», — сказал Оливейра после боя.

Возвращение Конора Макгрегора в октагон запланировано на турнире UFC 257 в начале следующего года.