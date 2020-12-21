Олимпийский чемпион Белоглазов рассказал, как Йоэль Ромеро скрывался от полиции

Олимпийский чемпион 1980 года по вольной борьбе Анатолий Белоглазов в интервью «СЭ» рассказал, как знаменитый кубинский боец ММА Йоэль Ромеро убегал от полиции.

Ранее Ромеро входил в сборную Кубы по вольной борьбе. В 1999 году он выиграл чемпионат мира, а в 2000-м занял второе место на Олимпиаде в весовой категории до 85 кг.

Белоглазов работал тренером в США. По его словам, когда Ромеро приехал в Америку со сборной Кубы, то начал продавать там сигары в отеле.

«Ромеро мне их предложил: «Купи». Говорю ему: «Да куда мне их? У нас никто их не курит», — сказал Белоглазов. — А там работники гостиницы заходят, которые убирают. Один зашел, другой — и кто-то из них позвонил в полицию: нелегальная торговля. И приехала полиция, а гостиница такая — все номера на первом этаже. И вдруг я смотрю: идут они. Я так и понял, что это к нему. Говорю ему: «Слушай, у тебя проблемы сейчас будут». Смотрю — тюк! — и его уже нет. Такое окошечко и такой лось, вжик — и исчез! Они пришли — никого нет. Посмотрели и ушли».

Ромеро начал выступать в ММА в 2009 году. На его счету 13 побед и 5 поражений (9-4 в UFC). Кубинец трижды бился за титул чемпиона UFC в среднем весе. Сейчас Ромеро 43 года, недавно он подписал контракт с Bellator.

(Никита Горшенин)