Олейник пожелал Вердуму здоровья перед их боем в UFC

Российский боец UFC Алексей Олейник прокомментировал «СЭ» предстоящий бой с бразильцем Фабрисио Вердумом. Поединок состоится 9 мая в Сан-Паулу на шоу UFC 250.

— Этот бой рано или поздно должен был состояться, — сказал Олейник. — Когда был подписан первый контракт, Вердум был пойман на допинге (бой между ними должен был состояться 15 сентября 2018 года в Москве. — Прим. «СЭ»). Надеюсь, что сейчас он дойдет до боя, ни на чем не будет пойман, не травмируется и так далее. Желаю ему здоровья. Пусть будет в хорошем состоянии. И я с Божьей помощью постараюсь подойти к этому бою в максимально хорошей форме.

Олейник был поставлен перед выбором — или бой с Вердумом, или поединок с малоизвестным бойцом.

— Сегодня мне был прислан контракт от UFC, — отметил российский боец. — Они сказали, что-либо мне дадут, по сути, ноунейма. Либо я должен ждать более-менее стоящего бойца 7-8 месяцев, и нет гарантии, что я его получу. В принципе, считаю, что бывший чемпион UFC, человек, который победил Федора Емельяненко и многих других, — крутой и достойный соперник.

На счету 42-летнего Олейника 58 побед, 13 поражений и 1 ничья. У 42-летнего Вердума — 23 победы, 8 поражений и 1 ничья. Бразилец пропустил два года из-за дисквалификации, которой был наказан за употребление допинга. (Илья Андреев)