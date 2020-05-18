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«Олег Тактайсон». Тактаров «превратился» в Железного Майка

19:16
Коллаж лиц Олега Тактарова и Майка Тайсона. Фото Instagram
Коллаж лиц Олега Тактарова и Майка Тайсона. Фото Instagram
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Российский актер и боец MMA Олег Тактаров опубликовал в Instagram шуточный коллаж, на котором его лицо было наложено на лицо бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Майка Тайсона. В подписи к снимку было написано: «Олег Тактайсон».

«Найдите три несоответствия», — написал Тактаров в Instagram, после чего обратился к Тайсону: «Майк! Так бы ты выглядел, если бы был русским или татарином (худший вариант). Как минимум, если бы ты был чемпионом UFC».

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