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Олег Тактаров: «У Абдулманапа Нурмагомедова состояние стабильное. Так что все будет в порядке»

11:39
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Бывший боец UFC Олег Тактаров рассказал о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова, тренера и отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов-старший попал в больницу. 57-летний россиянин заболел в горах, у него подозрение на пневмонию. Об этом «СЭ» сообщил известный дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов.

— Я уже позвонил, кстати, ребятам, — сказал Тактаров в прямом эфире Instagram. — Мне сказали, что у Абдулманапа состояние стабильное. Так что все в порядке у него будет.

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