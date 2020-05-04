Олег Тактаров: «С Абдулманапом у нас ровно, Хабиба я простил»
Бывший боец UFC Олег Тактаров заявил, что его конфликт с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом исчерпан. Ранее спортсмены обменялись несколькими резкими выражениями в адрес друг друга.
— Хейтеры, готовьтесь с вашими подколами, — цитирует FightTime Тактарова. — Сегодня вечером у меня будет красное лицо после футбола на солнце. «Скажите, Тактаров, ты бухал?» Что еще вам сказать, какие идеи?
С Абдулманапом у нас ровно, Хабиба я простил, про Кавказ меня подставил один козел, но это ладно, народ уже знает. Даже не знаю, придумайте что-нибудь, на то вы и хейтеры, вперед! Как же без вас жить.
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https://fighttime.ru/news/item/21078-oleg-taktarov-s-abdulmanapom-u-nas-rovno-khabiba-ya-prostil.html