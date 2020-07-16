Олег Тактаров: «Прыжок Хабиба через клетку и последующая драка были правильным ходом»

Бывший боец ММА Олег Тактаров сравнил популярность российских чемпионов UFC — Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна. Ян на UFC 251 победил бразильца Жозе Альдо и встал обладателем пояса в легчайшем весе.

— Частью моей популярности стала колоритная подноготная турнира, — цитирует Тактарова News.ru. — Большая фанатская база Танка Эббота, состоявшая из байкеров, также сыграла в мою пользу. Для Хабиба курицей, несшей золотые яйца, стал Конор Макгрегор. Также сыграла роль рестлеровская подготовка к бою, которая длилась почти год и включила в себя историю с Артемом Лобовым, бросание тележек в автобус и взаимные оскорбления на конференциях. Но после таких боев сложно двигаться дальше.

Прыжок Хабиба через клетку и последующая драка были правильным ходом, который оправдал даже некоторую потерю денег в виде штрафов. Они вернулись сторицей за счет рекламных контрактов. У Петра Яна был только спорт. Скорее всего, он сможет стать популярным, когда вернется в дело Генри Сехудо. Он очень острый на язык и способен сорвать волну треш-тока.

Петру же надо просто тренироваться с борцами олимпийского уровня и быть готовым преподнести час расплаты Сехудо, чтобы спортивная составляющая не уступила пиару этого боя.