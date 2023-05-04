Деметриус Джонсон рассказал, чем он будет заниматься, когда завершит карьеру

Один из величайших MMA-бойцов в истории Деметриус Джонсон (31-4) заявил, что по окончании карьеры в MMA будет выступать в турнирах по джиу-джитсу.

«Я говорил в нескольких интервью, что хочу соревноваться в бразильском джиу-джитсу, в IBJJF, потому что мои дети занимаются этой дисциплиной, — сказал «Мышонок» в эфире The MMA Hour. — И наступает момент, когда хочется спросить: «Сколько еще я смогу продолжать?»

Джонсон проведет первую защиту титула One Championship в наилегчайшем весе в трилогии против Адриано Мораеса (20-4). Бой состоится 5 мая в Брумфилде, США.