Ариэль Хельвани: «Нганну требовал от One гарантий, что его сопернику не будут недоплачивать»

Известный журналист Ариэль Хельвани сообщил, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) требовал от руководства ONE Championship гарантий, что его оппоненту, кто бы это ни был, платили по достоинству.

«Франсис требовал гарантий, чтобы его оппонент заработал хорошую сумму денег, — сказал Хельвани в эфире The MMA Hour. — Он хотел быть уверенным, что лига заплатит его сопернику приличную сумму. Другими словами, если Франсис подпишет контракт на бой, его оппонент заработает хорошие деньги. Я не знаю, о какой сумме шла речь. Но он хотел гарантий, что бойцу не заплатят ниже этой суммы. Скажите, кто еще за это борется?»

Ранее глава One Championship Чатри Ситйодтонг сообщил, что переговоры с Нганну не увенчались успехом.