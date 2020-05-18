Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Оборудования нет, ничего нет». Боец UFC заявил о неготовности Дагестана к пандемии коронавируса

15:54
Рамазан Эмеев. Фото instagram.com
Рамазан Эмеев. Фото instagram.com

Российский боец UFC Рамазан Эмеев (18-4) прокомментировал «СЭ» ситуацию с пандемией коронавируса в республике.

Шамиль Лахиялов.«Что творится в больницах Дагестана — это ужас! Настоящий кошмар. Очереди стоят». Лахиялов — о ситуации с пандемией в республике

— В Дагестане очень много людей умерло от двусторонней пневмонии, — сказал Эмеев. — Это, видимо, от этого Covid все идет. Я живу в селении, в горах. Очень много умерло именно в горах. Видимо, медицинские учреждения не были к этому готовы. Оборудования нет, ничего нет, очень много медработников умерло. На самом деле здесь очень плачевное состояние.

Почему так сильно эпидемия тут расползлась? Не только потому, что люди не поверили в опасность вируса, просто многие не могли дома оставаться, работать надо. Сейчас уже все в масках ходят, почти все закрыто. Болеют и умирают в основном старшие люди, пожилые. Молодые в основном все легко перенесли. Основная причина — все-таки отсутствие оборудования. Ни мед-учреждения, ни медперсонал не были готовы к такой эпидемии. (Михаил Потапов)

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир