«Оборудования нет, ничего нет». Боец UFC заявил о неготовности Дагестана к пандемии коронавируса

Российский боец UFC Рамазан Эмеев (18-4) прокомментировал «СЭ» ситуацию с пандемией коронавируса в республике.

— В Дагестане очень много людей умерло от двусторонней пневмонии, — сказал Эмеев. — Это, видимо, от этого Covid все идет. Я живу в селении, в горах. Очень много умерло именно в горах. Видимо, медицинские учреждения не были к этому готовы. Оборудования нет, ничего нет, очень много медработников умерло. На самом деле здесь очень плачевное состояние.

Почему так сильно эпидемия тут расползлась? Не только потому, что люди не поверили в опасность вируса, просто многие не могли дома оставаться, работать надо. Сейчас уже все в масках ходят, почти все закрыто. Болеют и умирают в основном старшие люди, пожилые. Молодые в основном все легко перенесли. Основная причина — все-таки отсутствие оборудования. Ни мед-учреждения, ни медперсонал не были готовы к такой эпидемии. (Михаил Потапов)