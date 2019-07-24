Нурмагомедов признался, что на него давит ответственность из-за боя с Порье

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что на него давит психологически ответственность перед поединком на турнире UFC 242 в Абу-Даби с Дастином Порье​. Бой состоится 7 сентября.

– У меня есть спортивная мотивация. Мне же еще не 50 лет. Я должным образом отношусь к Порье как к сопернику. Это очень хороший боец. Конечно, на меня давит психологически ответственность. Самое главное, чтобы я понимал, на что я иду и что могу потерять. Я знаю, что потеряю, если проиграю. Всевышний только дает победу. Я же буду делать причины для успеха, – сказал Хабиб в интервью пресс-службе UFC.

На счету Хабиба 27 боев и ни одного поражения. Нурмагомедов выступает в ММА с 2008 года.