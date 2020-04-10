Боец UFC Алексей Олейник до последнего времени готовился к поединку против бывшего чемпиона в тяжелом весе Фабрисио Вердума, который должен был состояться 9 мая на турнире UFC 250. Однако промоушен объявил, что переносит все ближайшие турниры из-за коронавируса.

— 225 фунтов. Самая сложная за последние несколько лет подготовка... остановлена, — написал Олейник в Instagram. — Было очень сложно, но я пахал, не сдаваясь. Навалилось все: отсутствие нормального тренировочного процесса из-за карантина, дети не в школе, а дома, переезд из одного дома в другой, выполненный одной парой моих рук за 10 дней.

Но тем не менее, несмотря на все это, я только стал ощущать свою форму, она уже вышла на очень хороший уровень, почти 90-95 процентов моей формы на предыдущий бой, а еще оставалось 30 дней на настрой и на подготовку.

Сегодня провел три тренировки, взял сумку после последней тренировки, взял телефон в руки и увидел информацию о переносе турнира. Ну что, сдаться? А хренушки. С Богом.