Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев в интервью «СЭ» высказался по поводу предстоящего титульного боя между чемпионом UFC в полутяжелом весе Яном Блаховичем и непобежденным чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей. Последний впервые в своей карьере проведет бой в полутяжах.

«Мне все равно, кто из них выиграет, — сказал Анкалаев. — Если надо выбрать кого-то, то, я думаю, Блахович может выиграть — и в борьбе, и в первых двух раундах в ударке. [Если бой затянется], то я не знаю. В стойке Адесанья может обыграть — это мое личное мнение».

На вопрос о том, сможет ли он сам доставить проблемы для топ-3 и Адесаньи, Анкалаев ответил: «Я думаю каждому из них было бы сложно со мной, включая Адесанью. Думаю, зря Адесанья поднимается в весе — это его ошибка».

Анкалаев вернется в клетку уже на этих выходных в со-главном событии UFC Fight Night 186. Его оппонентом станет занимающий 8-ю строчку полутяжеловесов UFC — Никита Крылов. Анкалаев в рейтинге — 11-й.

(Ислам Бабаджанов)