Американский боец UFC Нейт Диас признался, что ранее хотел провести поединок с действующим чемпионом легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.

«Раньше я хотел с ним драться, когда мне это было интересно, — сказал Диас в интервью ESPN, видео которого опубликовано на их Youtube-канале. — Теперь это все равно, что пнуть мертвую собаку».

«Думаете, что я не пытался провести с ним поединок? Когда я был заинтересован, то мне отказали. Я сказал, что буду драться с Петтисом, а потом с Масвидалем».

2 ноября 34-летний Диас проведет бой против Хорхе Масвидаля в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 244.