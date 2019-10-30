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Нейт Диас: «Поединок с Хабибом — все равно что пнуть мертвую собаку»

10:45
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Американский боец UFC Нейт Диас признался, что ранее хотел провести поединок с действующим чемпионом легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.

«Раньше я хотел с ним драться, когда мне это было интересно, — сказал Диас в интервью ESPN, видео которого опубликовано на их Youtube-канале. — Теперь это все равно, что пнуть мертвую собаку».

«Думаете, что я не пытался провести с ним поединок? Когда я был заинтересован, то мне отказали. Я сказал, что буду драться с Петтисом, а потом с Масвидалем».

2 ноября 34-летний Диас проведет бой против Хорхе Масвидаля в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 244.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=qGNKtE8ByoI&feature=youtu.be

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