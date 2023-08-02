Нейт Диас назвал двух чемпионов UFC, за которыми ему интересно наблюдать

Экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) заявил, что ни Джастин Гейджи (25-4), ни Дастин Порье (29-8) не заслуживают титула BMF.

«Гейджи и Порье — придурки, они не достойны звания BMF, как и Масвидаль, — сказал Диаз в интервью All Out Fighting. — Все чемпионы сейчас какие-то убогие. Только за Адесаньей и Джоном Джонсом интересно наблюдать. Они сделали целый пояс [BMF], и все парни, которые хотят этот пояс, — это те, кто критиковал его в свое время. Они все придурки».

Гейджи нокаутировал Порье во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.