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Сегодня, 14:45

Нейт Диас назвал двух чемпионов UFC, за которыми ему интересно наблюдать

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) заявил, что ни Джастин Гейджи (25-4), ни Дастин Порье (29-8) не заслуживают титула BMF.

«Гейджи и Порье — придурки, они не достойны звания BMF, как и Масвидаль, — сказал Диаз в интервью All Out Fighting. — Все чемпионы сейчас какие-то убогие. Только за Адесаньей и Джоном Джонсом интересно наблюдать. Они сделали целый пояс [BMF], и все парни, которые хотят этот пояс, — это те, кто критиковал его в свое время. Они все придурки».

Гейджи нокаутировал Порье во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Дастин Порье
Джастин Гейджи
Нейт Диас
UFC
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