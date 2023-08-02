Майкл Биспинг против боя Гейджи с Конором: «О титуле можно будет забыть»

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) поддержал Джастина Гейджи (25-4), который отказался драться с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6).

«Не думаю, что Гейджи набивает себе цену, отказываясь драться с Макгрегором. Гейджи говорил, что хочет быть чемпионом, хочет защитить пояс несколько раз, а затем завершить карьеру. Если он будет драться с Макгрегором, то о титуле можно забыть.

Если он победит Ислама Махачева или Чарльза Оливейру, независимо от того, кто станет чемпионом после турнира в Абу-Даби, он в любом случае получит большие гонорары. Возможно, он сможет сразиться с Конором Макгрегором в качестве чемпиона. Везде будет ночь красных трусиков. Но лучше сосредоточиться на наследии, а деньги, по возможности, придут потом. Гейджи закрепил за собой статус претендента номер один, в этом нет сомнений», — сказал Биспинг на своем подкасте.

Гейджи нокаутировал Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.