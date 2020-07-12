«Не знаю, как назвать его. Проституткой, что ли?» Петр Ян ответил Сехудо

Российский боец ММА Петр Ян (15-1) из после победы над бразильцем Жозе Альдо ответил бывшему чемпиону UFC в легчайшем весе Генри Сехудо, который назвал его «полным отстоем». Россиянин стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

— Это очередное... Не знаю, как назвать его.. Проституткой, что ли, — заявил Ян на пресс-конференции после поединка. — Или как его назвать. Он то убежал, то опять выскочил. Пусть говорят, что хотят. Сегодня мое время: мой день. Не обращаю ни на кого внимания. Когда придет время, подерусь с любым, кого дадут. Я никому никогда не говорил «нет».

Поединок был остановлен судьей в середине пятого раунда. На счету 27-летнего Яна — 15 побед и 1 поражение. Он — второй чемпион UFC из России, первым стал Хабиб Нурмагомедов в легком весе. У 33-летнего Альдо 28 побед и 7 поражений.