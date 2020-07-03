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«Наследием Абдулманапа Нурмагомедова станут победы его сына и учеников». Дмитрий Комбаров — об уходе отца Хабиба

3 июля 2020, 17:05
Дмитрий Комбаров. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Комбаров. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Крыльев Советов», чемпион России-2017 в составе «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на известие о кончине тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

— Выражаю соболезнования родным и близким, а также всему спортивному сообществу, — заявил Комбаров. — Это был человек, имевший огромный авторитет и влияние в спорте. Из жизни ушла настоящая легенда и великий тренер. Он воспитал сына, которого знает весь мир. Помимо Хабиба он передал свой опыт многим ребятам. Их победы станут частью его огромного наследия.

Нурмагомедов-старший будет похоронен в Кировауле, родном селе в Дагестане. Отец чемпиона UFC ушел из жизни сегодня в возрасте 57 лет в одной из московских больниц, где находился в тяжелом состоянии после того, как выявленный у него коронавирус повлек ряд осложнений. (Евгений Белоусов)

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