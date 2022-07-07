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Деметриус Джонсон: «У Хабиба потрясающее наследие. Жаль, что он больше не будет драться»

Деметриус Джонсон заявил, что восхищается карьерой Хабиба Нурмагомедова
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе и обладатель самой длинной серии защит титула Деметриус Джонсон (30-4) сообщил, что восхищается карьерой бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«У Хабиба потрясающее наследие. Он одержал 29 побед, не потерпел ни одного поражения, — сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports. — Меня огорчает, что он больше не будет драться, потому что я еще хочу видеть его в октагоне. В начале карьеры в UFC у него было много травм, однако он все равно добился своего и заработал кучу денег. И в один момент он спросил себя: «Зачем мне драться? Мне не нужны деньги. Я должен помочь добраться до вершины Махачеву и Умару». Это удивительно, потому что быть тренером — тяжелая задача».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Гэтжи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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