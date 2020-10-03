«Надеюсь, что там все прекрасно». Исмаилов рассказал, что начал поиски проигравшего ему Емельяненко

Российский боец MMA Магомед Исмаилов опубликовал в Instagram пост, в котором рассказал своим подписчикам, что беспокоится за Александра Емельяненко.

34-летний Исмаилов одержал победу над 39-летним Емельяненко в июле 2020-го на турнире ACA 107.

«Чтобы не случилось между нами, справиться с желанием погладить мою лысину — практически невозможно. Если я в ближайшее время не выясню, что у Саши всё хорошо, то буду вынужден взять ситуацию в свои руки! Не знаю, что из этого выйдет! Но когда я превращаюсь в причину падения, я же готов стать и причиной подъема! На самом деле, я надеюсь узнать, что там всё прекрасно и вообще не до меня!» — написал Исмаилов в Instagram.