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«Мы это сделали». Ян — о чемпионском титуле

14:58
Петр Ян. Фото AFP
Петр Ян. Фото AFP
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Российский боец ММА Петр Ян опубликовал новую фотографию в Instagram. На фото он празднует завоевание чемпионского пояса UFC в легчайшем весе. Он одержал победу в поединке с бразильцем Жозе Альдо.

«Спасибо огромное всем, — написал россиянин в Instagram. — Мы это сделали».

Поединок был остановлен судьей в середине пятого раунда. На счету 27-летнего Яна — 15 побед и 1 поражение. Он — второй чемпион UFC из России, первым стал Хабиб Нурмагомедов в легком весе. У 33-летнего Альдо 28 побед и 7 поражений.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CCh3R-Qn9Hh/

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