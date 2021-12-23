Мужа сестры экс-бойца UFC Ибрагимова убили ударом ножа в живот. Несмотря на трагедию, боец завоевал пояс Hardcore MMA

Бывший полутяжеловес UFC Хадис Ибрагимов сразу после победы над Хусейном Адамовым сообщил о семейной трагедии. Как оказалось, днем ранее мужа родной сестры Ибрагимова убили ударом ножа в живот.

«Во-первых, всем спасибо, — сказал Ибрагимов в клетке после победы. — [В бою] было много опасных моментов. Пожалуйста, уделите две минуты внимания мне, кое-что скажу. Я когда был еще в школе, учился в 10-11-м классе, у меня был один родственник, он по боксу выступал, я него смотрю, он по профессионалам выступал, ездил биться за океан. Он был для меня мотиватором. Позже он женился на моей сестре. Такой он человек — очень хороший. После я начал выступать, и он именно меня к этому бою готовил — именно в ударке. Вчера его убили ударом ножом в живот... Муж, моей родной сестры, у которой сейчас осталось трое детей. Я хотел бы посвятить эту победу ему. Я не мог сдаться, мне было очень больно. Сейчас на мне большая ответственность, так как я должен прокормить не только мою семью, но семью моей сестры с тремя детьми. Я буду в два раза упорнее тренироваться, биться, хочу в два раза больше зарабатывать, чтобы их дети ни в чем не нуждались. Всем спасибо. У меня больше нет слов, и прощу меня не поздравлять. Сегодня для меня эта победа не очень важна. Сегодня мне настроиться на бой было как никогда тяжело. Вчера ночью я вообще не спал».

Ибрагимов единогласным решением судей выиграл у Адамова и стал чемпионом Hardcore MMA в тяжелом весе.

«Мне просто интересно, хочу спросить людей, который так поступают, которые с ножом идут на другого человека, — продолжил Ибрагимов. — Я хочу, чтобы это прекратилось. Может быть, кто-нибудь услышит меня сейчас и в следующий раз будет идти на какой-то разговор, конфликт, сто раз подумает, надо ли ему это. У меня больше слов нет. Хочу сказать всем спасибо».

Видео боя доступно на канале HFC MMA.