Экс-боец UFC Хадис Ибрагимов победил Хусейна Адамова и стал чемпионом Hardcore MMA

Бывший полутяжеловес UFC россиянин Хадис Ибрагимов победил Хусейна Адамова и стал чемпионом Hardcore MMA в тяжелом весе.

Поединок продлился всю дистанцию из пяти раундов, а его итогом стала победа Ибрагимова единогласным решением судей.

По данным Tapology, теперь на счету 26-летнего Ибрагимова в ММА 12 побед и 4 поражения.