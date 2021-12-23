Экс-боец UFC Хадис Ибрагимов победил Хусейна Адамова и стал чемпионом Hardcore MMA
18:48
Бывший полутяжеловес UFC россиянин Хадис Ибрагимов победил Хусейна Адамова и стал чемпионом Hardcore MMA в тяжелом весе.
Поединок продлился всю дистанцию из пяти раундов, а его итогом стала победа Ибрагимова единогласным решением судей.
По данным Tapology, теперь на счету 26-летнего Ибрагимова в ММА 12 побед и 4 поражения.
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