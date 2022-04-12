«Подпишу контракт с закрытыми глазами». Мокаев бросил вызов бойцу из ТОП-5 рейтинга UFC

Уроженец Дагестана, ныне представляющий Великобританию Мухаммад Мокаев (7-0) бросил вызов второму номеру рейтинга UFC в наилегчайшем весе новозеландецу Кай Кара-Франсу (24-9).

«Я хочу подраться с Кай Кара-Франсом 23 июля, — написал Мокаев в Twitter. — Я знаю, что он занимает высокое место в рейтинге, но почему бы и нет? Он ведь все равно ждет титульного боя. Я подпишу контракт на бой с ним с закрытыми глазами».

Ранее Мокаев говорил, что собирается вернуться в клетку в июле. «Возвращаюсь в октагон в июле. Надеюсь, кто-нибудь из топ-15 или топ-10 примет бой. Я готов выйти в любым, просто пусть дадут знать UFC, что они готовы!» — написал Мокаев в соцсетях.

Мокаев дебютировал в UFC с победы над Коди Дерденом (12-4) на UFC Fight Night 204 в Лондоне (19 марта). Представитель Великобритании выиграл сабмишном (удушением гильотиной) на 58-й секунде боя.

Кай Кара-Франс победил россиянина Аскара Аскарова (14-1) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 27 марта на UFC on ESPN 33 в Коламбусе. Это поражение стало первым в карьере Аскарова.