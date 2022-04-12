Волкановски: «Я буду требовать от UFC бой за титул в легком весе»

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (24-1) после доминантной победы над Корейским Зомби (17-7) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида, сообщил, что его цель — стать двойным чемпионом UFC.

«Я хочу подняться в легкий вес в этом году, — приводит слова Волкановски ESPN. — Знаете, я расчистил полулегкий вес. Я делаю свою работу, в то время как остальные бойцы не могут определиться, кто из них обязательный претендент.

Думаю, я заслужил сразу же выйти на титул в легком весе. Прямо сейчас я буду требовать, чтобы мне дали бой за титул. Идеально было бы подраться в августе в Австралии. Мы обсудим это с Даной».

Волкановски является вторым номером рейтинга UFC вне зависимости от категории. С момента дебюта в UFC в 2016 году австралиец не проиграл ни одного поединка и идет на победной серии в лиге из 11 боев.