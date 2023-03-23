Мухаммад: «Клянусь, когда я увижу Ковингтона, я влеплю ему леща»

Средневес UFC Белал Мухаммад (22-3) возмущен угрозами Колби Ковингтона (17-3) комментатору UFC Джону Анику.

«Ты угрожаешь самому приятному человеку в мире, Джону Анику, просто потому, что он дал мне интервью? — спросил Мухаммад на The MMA Hour. — Ты называешь его расистом, а потом осыпаешь угрозами. Я написал Джону, что жду не дождусь, когда приеду в Майами и увижу Колби. Клянусь, я подойду к нему и влеплю леща.

Ты оскорбляешь комментатора, а сам при первой возможности звонишь копам. Меня это выводит из себя. Посмотрим, насколько ты крут, когда я приеду в твой город. Посмотрим, насколько ты крут, когда я буду стоять перед тобой".

Ранее Ковингтон заявил, что дети Аника могут остаться сиротами. Так «Хаос» отреагировал на то, что Аник выразил поддержку Мухаммаду.