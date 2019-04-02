"Можешь Дзюбу позвать, а лучше Харитонова". Кокляев ответил на вызов Емельяненко

Российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев отреагировал на пост бойца смешанного стиля Александра Емельяненко. Ранее он заявил, что Кокляев не сможет повторить его достижение – за минуту он выжал 60 кг 67 раз.

– Саня Емельяненко, вот тебе челендж, можешь Артема Дзюбу позвать, а лучше Серегу Харитонова, и можете на троих двадцатку набить, так и быть, засчитаю, как засчитал твой недожим;)

Во втором видео я повторил твои 67 раз в жиме, в четком исполнении, при отсутствии латеральной головки трицепса правой руки, – написал Кокляев в Инстаграме.

Ранее Емельяненко и Кокляев уже вступали в перепалку, обменявшись постами в социальной сети.