"За минуту я выжал 60 кг. 67 раз". Александр Емельяненко бросил вызов Михаилу Кокляеву

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко вновь обратился к известному штангисту и пауэрлифтеру Михаилу Кокляеву. Ранее Емельяненко и Кокляев вступили в перепалку, обменявшись постами в социальной сети.

Емельяненко опубликовал в Инстаграме новый пост, в котором решил "проверить" Кокляева в его же дисциплине.

– Решил проверить сегодня сильного человека Михаила Кокляева на силовую выносливость, в его же дисциплине, железяки! За минуту я выжал 60 кг. 67 раз. Миша сделай больше повторений, удиви меня! И все кто будет в зале с тобой, пусть попробуют, а я посмеюсь, если выложишь результат! – написал Емельяненко.

"Можешь Дзюбу позвать, а лучше Харитонова". Кокляев ответил на вызов Емельяненко