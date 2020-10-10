Бой Тагира Уланбекова в UFC: расписание и прямая трансляция турнира Fight Night Мораис vs Сэндхэген

Шоу UFC Fight Night пройдет в ночь на воскресенье, 11 октября, по московскому времени. Турнир примет комплекс Бойцовский остров на Ясе, около Абу-Даби (ОАЭ).

Предварительный кард откроет бой россиянина Тагира Уланбекова и бразильца Бруну Силвы в наилегчайшем весе (до 57,2 кг). Время начала поединка — 1.00 11 октября (мск).

Для 29-летнего Уланбекова это дебют в UFC. В ММА рекорд бойца из команды Хабиба Нурмагомедова — 12 побед и 1 поражение. У 31-летнего Бруну Силвы — 0 побед и 2 поражения в UFC, в ММА — 10-5-2 (два боя завершились вничью).

Главный бой вечера UFC Fight Night — поединок в легчайшем весе бразильца Марлона Мораиса и американца Кори Сэндхэгена. В со-главном событии шоу в октагоне в полулегком весе сойдутся бразилец Эдсон Барбоза и финн Макван Амирхани.

Бои турнира можно смотреть с помощью UFC Fight Pass. Также трансляцию в прямом эфире ведет UFC ТВ (доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор).

UFC Fight Night Мораис vs Сэндхэген. Основной кард (время начала 3.00 11 октября, мск)

Полулегкий вес, до 66,2 кг: Юссеф Залал (Марокко) — Илия Топурия (Грузия)

Тяжелый вес, до 120,7 кг: Том Аспинэлл (Англия) — Алан Бодо (Франция)

Средний вес, до 84,4 кг: Маркус Перес (Бразилия) — Дрикус Ду Плессис (ЮАР)

Тяжелый вес, до 120,7 кг: Бэн Ротуэлл (США) — Марчин Тыбура (Польша)

Полулегкий вес, до 66,2 кг: Эдсон Барбоза (Бразилия) — Макван Амирхани (Финляндия)

Легчайший вес, до 61,7 кг: Марлон Мораис (Бразилия) — Кори Сэндхэген (США)