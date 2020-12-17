Монсон не видит смысла в возвращении Хабиба в UFC

Бывший боец ММА и депутат горсовета Красногорска Джефф Монсон в разговоре с «СЭ» высказался о перспективах Хабиба Нурмагомедова.

«Надеюсь ли я, что Хабиб вернется? Я надеюсь, что он будет делать то, что сам захочет, — сказал Монсон. — Если честно, не понимаю смысла его возвращения. Он всем все доказал. Побил всех сильных парней в своем дивизионе, выиграл все бои. Скучный стиль? Но он финиширует всех соперников! Он даже не побеждает по очкам, он выигрывает досрочно. Это мой стиль! (смеется) Ему нечего больше доказывать.

«Реванш с Конором? Он очевидно выиграл первый бой, и не думаю, что здесь есть какая-то недосказанность. Да, для ММА он — выдающаяся личность. Хабиб велик, он легенда. Я просто хочу, чтобы он был счастлив», — отметил Монсон.

24 октября Хабиб победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде, после чего объявил о завершении бойцовской карьеры. Он остановился на 29 победах в 29 боях в ММА (13-0 в UFC).

(Дмитрий Кузнецов)