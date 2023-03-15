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Сегодня, 12:42

Мухаммад Мокаев: «В Таиланде у Яна не было тренера по борьбе»

Давид Хачатрян
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Британский проспект дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев (8-0) отметил, что при подготовке к Мерабу Двалишвили (16-4) с Петром Яном (16-5) не работал хороший тренер по борьбе.

«Можно ли было хорошо подготовиться к этому бою в Таиланде? Можно! — сказал Мокаев в интервью «СЭ». — Я видел, что Петру пишут, почему не в Дагестане сборы. Весь Дагестан в Таиланде этой зимой был. У него [Яна] было достаточно хороших ребят, но тренера по борьбе не было. Вот как есть говорю. Ни у меня, ни у него не было хорошего тренера по борьбе. По ударке хороший тренер был, но такого тренера, который бы за тобой смотрел, помогал, минусы [выделял], не было. А так, были очень хорошие спарринг-партнеры. Я видел, как он спарринговал пять раундов с пятью свежими ребятами. Он выигрывал раунды».

Двалишвили победил Яна единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

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