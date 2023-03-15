Усман Нурмагомедов вошел в топ-5 рейтинга лучших бойцов Bellator

24-летний чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) вошел в первую пятерку рейтинга лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории. До боя с Бенсоном Хендерсоном (30-12) Нурмагомедов занимал седьмую строчку.

Обновленный рейтинг лучших бойцов Bellator вне зависимости от весовых категорий. Bellator

Также в рейтинге бойцов легкого дивизиона на две строчки вверх поднялся россиянин Александр Шаблий (23-3). Этому способствовала его победа над азербайджанцем Тофиком Мусаевым (20-5) на Bellator 292.

В топ-10 рейтинга среднего веса впервые попал россиянин Халид Муртазалиев (16-3), который на прошедшем турнире одолел Тони Джонсона (8-5) единогласным решением судей.

Турнир Bellator 292 состоялся 10 марта в Сан-Хосе, США.