Мокаев перенесет операцию и не сможет выступить на турнире UFC в марте

Британский боец UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев сообщил о том, что получил травму плеча. Теперь боец перенесет операцию и не сможет выступить на турнире UFC в Лондоне в марте.

«Альхамдулиллах в любой ситуации. К сожалению, я вывихнул плечо, и теперь мне предстоит операция. Спасибо всем моим болельщикам, я вернусь, как только смогу, обещаю. Люблю вас всех», — написал Мокаев в социальных сетях, опубликовав фотографию.

На счету Мокаева 9 побед и 0 поражений. В последнем поединке, который состоялся в октябре на турнире UFC 280 в Абу-Даби, Мокаев болевым приемом на руку в третьем раунде выиграл у Малкольма Гордона.