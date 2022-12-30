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Сегодня, 16:47

Мокаев перенесет операцию и не сможет выступить на турнире UFC в марте

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Публикация Мокаева.
Фото Соцсети

Британский боец UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев сообщил о том, что получил травму плеча. Теперь боец перенесет операцию и не сможет выступить на турнире UFC в Лондоне в марте.

«Альхамдулиллах в любой ситуации. К сожалению, я вывихнул плечо, и теперь мне предстоит операция. Спасибо всем моим болельщикам, я вернусь, как только смогу, обещаю. Люблю вас всех», — написал Мокаев в социальных сетях, опубликовав фотографию.

На счету Мокаева 9 побед и 0 поражений. В последнем поединке, который состоялся в октябре на турнире UFC 280 в Абу-Даби, Мокаев болевым приемом на руку в третьем раунде выиграл у Малкольма Гордона.

UFC
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