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Сегодня, 16:29

Барберена может выйти на замену Нилу и подраться с Рахмановым

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Американец Брайан Барберена может выйти на замену Джеффу Нилу и встретиться с непобежденным бойцом из Казахстана Шавкатом Рахмановым.

Нилу пришлось сняться с боя против Рахмонова из-за травмы.

«Нил выбыл. Раньше мы должны были подраться на коротком уведомлении. Никто не хочет драться с тобой. Давай сделаем это в 180 фунтах, и мы с тобой увидимся», — обратился Барберена к Рахмонову в Twitter.

«Почему бы и нет? Давай сделаем это для фанатов», — отреагировал Рахмонов.

«Огромный респект! Погнали! UFC, Шон, Дана, пришлите контракт. Давайте сделаем это», — ответил Барберена.

Рахмонов и Нил должны были подраться на турнире UFC Fight Night 217, который состоится в ночь на 15 января в Лас-Вегасе. На счету Рахмонова 16 побед и 0 поражений.

UFC
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